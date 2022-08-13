Москва, 13 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Члены экипажа Международной космической станции Олег Артемьев и Денис Матвеев провели подгонку скафандров «Орлан-МКС» перед выходом в открытый космос. Об этом космонавт Артемьев сообщил агентству ТАСС.

МКС

В рамках подготовки ко внекорабельной деятельности космонавты подогнали скафандры по росту, проверили системы связи, герметичность и другие характеристики. Также они проверили бортовую систему стыковки в модуле «Поиск».

Выход Артемьева и Матвеева в открытый космос назначен на 17 августа. Космонавты продолжат работы по интеграции роботизированного манипулятора ERA на внешней стороне модуля «Наука».

Программа выхода включает работы по монтажу телекамер дополнительного обзора, подключение внешнего пульта управления и демонтаж стартовых колец. Планируется, что космонавты проведут в открытом космосе 6 часов 46 минут.

Для Олега Артемьева предстоящий выход за борт МКС станет седьмым в его карьере. Денис Матвеев выйдет в открытый космос в третий раз.