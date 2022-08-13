Красногорск, 13 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок исполнила показательный номер пред началом матча легенд в рамках Кубка Овечкина. Об этом 13 августа сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Валиева исполнила номер под саундтрек к фильму «Аватар», сделав во время выступления два тройных тулупа.

В матче легенд примут участие Александр Овечкин, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Жамнов, Илья Ковальчук. Кубок Овечкина для детей 2010 года рождения проходит в Красногорске. Турнир проводится с 2018 года.

Напомним, Валиева является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в командных соревнованиях.