Калуга, 13 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 19 ковид-пациентов, сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 150 человек. Днём ранее, 12 августа, в регионе было зарегистрирован 151 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 106 655 человек, 103 496 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.