Москва, , 12:26 — REGNUM В Москве начала свою работу Единая служба управления наземным транспортом и после этого выполнение расписания наземным транспортом улучшилось почти на 30%. Об этом 13 августа рассказал журналистам заместитель московского мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Автобус в Москве Leokand

Как уточнил заместитель градоначальника столицы России, на долю наземного транспорта приходится около 40% перевозок в московской транспортной системе и центр управления этим видом транспорта контролирует работу почти 1400 маршрутов, в число которых входят внутренние городские маршруты и те, которые проходят через Москву.

Также Ликсутов указал, что новая служба работает в круглосуточном режиме и в ней трудится порядка 700 сотрудников.

«При необходимости у них есть все возможности связаться с каждым водителем, откорректировать его работу, уменьшить или увеличить интервал движения и решить все те вопросы, которые возникают у водителя в случае возникновения спорных ситуаций», — сказал он.

Кроме того, заместитель московского мэра добавил, что после создания центра выполнение расписания движения наземного транспорта было улучшено почти на 30% и оно выполняется на 95%.

«У нас стоят задачи дальнейшие по развитию этого центра. Это — еще большая автоматизация процессов, те вещи, которые мы начинаем делать по развитию искусственного интеллекта в управлении наземного городского транспорта. Следующий этап — конец года, когда мы обновляем нашу IT-систему и переходим к новому этапу автоматизации перевозочного процесса», — отметил Ликсутов.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что только для жителей Москвы и Московской области с нового года останется бесплатным проезд по Московскому скоростному диаметру.