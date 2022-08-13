пос. Верхнечусовские городки, , 12:20 — REGNUM В Пермском крае идут поиски шестилетней девочки, пропавшей 12 августа. Об этом сообщает Следственный комитет России.

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Поисками занимаются полицейские и волонтёры. Известно, что на вид пропавшей шесть-семь лет. Рост около 130 см, волосы русые, а глаза голубые. В день исчезновения девочка была одета в светлую толстовку и тёмные спортивные трико.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала в посёлке Верхнечусовские Городки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возможного убийства.

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