Тбилиси, , 23:00 — REGNUM Страны Запада приняли самое непосредственное участие в подготовке грузинского нападения на Южную Осетию в августе 2008 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Грузинские солдаты НАТО mod.gov.ge

«Запад самым непосредственным образом участвовал в подготовке этой войны, но по-хитрому. Он говорил, что просто укрепляет вооружённые силы Грузии, развивает с Тбилиси военно-техническое сотрудничество. А с Украины поставляли системы ПВО, в Грузии даже украинские специалисты работали. Мы сейчас видем на Украине, что, в общем-то, там достаточно квалифицированные специалисты ПВО оказались. И наша стратегическая авиация до сих пор не может свободно летать над Украиной. Хотя мы там уже уничтожили огромное количество комплексов ПВО. То есть, с Запада готовили и грузинскую пехоту, и снабжали её оружием, и готовили грузинскую разведку, снабжали её современными электронными системами, передавали данные спутниковой разведки», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 августа совершила вооружённую агрессию против Южной Осетии, вынудив России вмешаться и взять под защиту мирное население.