Омск, , 12:16 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. 68 заболевшим потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 212 385. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 205 332 пациентов.

За последние 24 часа зарегистрирован один летальный случай среди ковид-пациентов. Таким образом, всего в регионе жертвами коронавируса стали 4439 человек.