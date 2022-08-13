пос. Верхнечусовские городки, , 12:11 — REGNUM В Пермском крае без вести пропала шестилетняя девочка. Об этом 13 августа сообщает Следственный комитет России.

Пропавший человек cocoparisienne

Инцидент произошёл в посёлке Верхнечусовские Городки на территории Чусовского городского округа. Вечером 12 августа ребёнок ушёл из дома. С того времени её местонахождение неизвестно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возможного убийства. Полиция и волонтёры ведут поиски девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье 24 июля пропал шестилетний мальчик. Найти его пока не удалось.