Посёлок Верхнечусовские городки, Пермский край, 13 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Пермском крае без вести пропала шестилетняя девочка. Об этом 13 августа сообщает Следственный комитет России.

cocoparisienne Пропавший человек

Инцидент произошёл в посёлке Верхнечусовские Городки на территории Чусовского городского округа. Вечером 12 августа ребёнок ушёл из дома. С того времени её местонахождение неизвестно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возможного убийства. Полиция и волонтёры ведут поиски девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье 24 июля пропал шестилетний мальчик. Найти его пока не удалось.