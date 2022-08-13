Пермь, , 12:07 — REGNUM 6-летняя девочка из поселка в Пермском крае ушла из дома и пропала, следователи возбудили дело об убийстве. Об этом 13 августа сообщает региональное управление СК РФ.

Вечером 12 августа 6-летняя девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа. Предполагается, что у нее с собой была мягкая игрушка синего цвета. Домой ребенок не вернулся.

По факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).