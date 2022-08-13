Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM В Екатеринбурге автомобиль вынесло на толпу зрителей во время ночных гонок. Об этом пишут СМИ.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным 66.ru, инцидент произошёл в районе кольцевой автомобильной дороги. Машина марки BNW врезалась в металлическое ограждение. Зрители успели отбежать. Пострадавших нет.

В ГИБДД отметили, что гонки были нелегальными. И напомнили, что дрифтовать можно только на специальных площадках, а не на дорогах общего пользования.

Отметим, жители Екатеринбурга часто жалуются на нелегальные ночные гонки. Одной из причин этого является их недовольство по поводу того, что шум моторов мешает спать.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Свердловской области сильно выросло количество дорожных аварий. Кроме того, по сравнению с июлем 2021 года на 60% возросло количество погибших в ДТП.