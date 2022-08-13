Донецк, , 12:02 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 12 снарядов калибра 155 мм. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:50 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм. 11:50 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее со стороны ВСУ по Куйбышевскому району Донецка прилетело еще 5 снарядов калибра 155 мм.

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