Москва, 13 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Российские медики выявили 28 694 новых случая COVID-19 за истекшие сутки. 13 августа об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 превысил отметку в 28 тыс. впервые с марта 2022 года. Госпитализация за истекшие сутки потребовалась 2761 пациенту с новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 16 874 человека, умерли от последствий COVID-19 60 человек.

Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 27 810 новых случаях, 2619 госпитализациях и 57 летальных исходах. Количество госпитализаций за сутки выросло на 5,4%.

Рост числа новых случаев COVID-19 в России наблюдается с конца июля. Пик заболеваемости пришёлся на февраль 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время не считает необходимым введение в России каких-либо ограничений на федеральном уровне из-за COVID-19.