Красноярск, , 12:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 10 924 человек. Общее число случаев инфицирования достигло 371 478. За сутки диагноз подтвердился у 457 человек, 115 из которых потребовалась госпитализация.

По состоянию на 13 августа, выздоровели после COVID-19 в регионе 357 540 пациентов, в том числе 116 за последние сутки.