Калуга, 13 августа 2022, 12:03 — REGNUM В Калуге, 12 августа около 19 часов 20 минут, при строительстве автомобильной дороги, 22-летний рабочий упал с вышки, установленной на автомашине КАМАЗ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
Молодой мужчина скончался в медицинском учреждении. Прокуратура Калуги организовала проверку по факту гибели рабочего, в результате падения с высоты. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Читайте ранее в этом сюжете: Рабочий разбился насмерть на стройке в Ессентуках