Калуга, 13 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Калуге, 12 августа около 19 часов 20 минут, при строительстве автомобильной дороги, 22-летний рабочий упал с вышки, установленной на автомашине КАМАЗ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Камаз

Молодой мужчина скончался в медицинском учреждении. Прокуратура Калуги организовала проверку по факту гибели рабочего, в результате падения с высоты. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.