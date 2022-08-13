Томск, 13 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Томской области зарегистрирована высокая численность иксодовых клещей. Средняя сезонная численность составила 34 экземпляров на 1 км учёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Myriams-Fotos Клещ

При этом в июне местами максимальная численность клещей достигала 172 экземпляров на 1 км учёта.

Всего с начала сезона в регионе от нападения клещей пострадали 18 347 человек, из них 3569 детей. За минувшую неделю зарегистрировано 272 случая присасывания клещей.

Клещевым вирусным энцефалитом заболели 29 человек, в том числе десять детей. Диагноз клещевой боррелиоз поставлен 63 больных.