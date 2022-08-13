Будапешт, , 11:53 — REGNUM Крупнейший производитель топливных элементов Китая — Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) — инвестирует более $7 млрд в создание завода по производству аккумуляторов в Венгрии. Об этом сообщает Reuters.

Склад литиевых аккумуляторов компании Z. D. Линьи, Китай © Матьяж Кривиц

Завод мощностью 100 ГВтч будет построен в городе Дебрецен на востоке Венгрии. Китайская компания инвестирует в это предприятие около $7,6 млрд, что сделает его крупнейшим зарубежным проектом CATL.

Строительство завода начнётся после получения соответствующих разрешений от контролирующих органов Венгрии. В CATL рассчитывают, что для создания предприятия потребуется не более 64 месяцев.

Новое предприятие должно стать крупнейшим в Европе заводом по производству аккумуляторов. Завод в Венгрии будет поставлять аккумуляторные элементы и модули для Mercedes-Benz, Stellantis, Volkswagen и других автопроизводителей.

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