Москва, 27 марта, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» может вырасти. Так, по данным Следственного комитета России всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей во время атаки на «Крокус». Об этом 27 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Bulkin Sergey/Global Look Press

При этом к настоящему времени официально подтверждена гибель 140 человек: 26 марта СК рассказал о том, что в списке погибших 139 человек, а 27 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о смерти одного из пострадавших.

«В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Как объяснил ИА Регнум источник, разница в цифрах обусловлена обнаружением фрагментов тел. Пока без проведения экспертиз невозможно установить, сколько ещё людей погибло.

В СК РФ рассказали, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, проводится исследование обширной площади с применением новейших криминалистических средств, изымаются вещественные доказательства.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

В списке минздрава Московской области числятся 123 пострадавших.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.