* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Группа женщин 13 августа в очередной раз вышла на улицы Кабула на акцию протеста и скандировала: «Хлеб, работа, свобода». Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановили демонстрацию стрельбой в воздух, сообщает Afintl.

Афганистан. Девочка

После подавления протестов через некоторое время женщины вновь вышли на улицы Кабула и потребовали соблюдения своих прав. На акциях скандировали лозунги о «женском пробуждении» и «борьбе с дискриминацией».

На видеороликах протеста, опубликованных в социальных сетях, видно, что марш протеста длился недолго и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгоняют его стрельбой в воздух.