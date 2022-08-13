Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Последствия покушения на писателя Салмана Рушди оказались серьезными, его подключили к аппарату ИВЛ. Об этом заявил агент автора Эндрю Уайли.

«Вероятно, Салман потеряет один глаз, повреждены нервы на его руке, он также получил удар в печень, которая также повреждена», — отметил представитель Салмана Рушди, передает «Интерфакс».

Неизвестный напал на Рушди во время его выступления 12 августа. Нападавшего задержали, его личность установлена. Писатель в результате нападения получил не менее 10 ранений.

В 1988 г. Рушди выпустил четвертый роман «Сатанинские стихи», после чего ему стали поступать угрозы со стороны мусульман из-за персонажа, списанного с пророка Мухаммеда. Правительство Великобритании взяло писателя под защиту. В 2000 г. он переехал в США.