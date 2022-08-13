Москва, 13 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Старший матрос ВСУ Александр Жижин заявил, что он не хочет, чтобы его обменяли на Украину, так как он не видит будущего для неё. Видеозапись его слов 13 августа приводит Минобороны России.

Официальное интернет-представительство Президента Украины ВСУ

По словам украинского пленного, он сдался 26 марта, так как до этого у него не получилось это сделать, и к нему было хорошее отношение со стороны российских военных, которые его не били и не пытали, в чем убеждали военных ВСУ представители киевского режима.

Также Жижин уточнил, что его и сослуживцев обманывали украинские пропагандисты, которые заставляли их брать оружие и идти воевать неизвестно за что, бросая при этом своих подчинённых на произвол судьбы.

Также он отметил, что ему известно, что украинские нацисты в Мариуполе расстреливали бойцов украинской нацгвардии за отказ сложить оружие на заводе «Азовсталь».

«Я не хочу вернуться по обмену и на Украину не хочу вернуться. Я не вижу там будущее этой страны. После того, что я узнал, что происходило», — сказал пленный военный ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший сержант 92-й механизированной бригады ВСУ Владимир Юванько заявил, что он презирает киевских боевиков, которые ведут обстрелы мирных жителей.