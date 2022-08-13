Горно-Алтайск, , 11:39 — REGNUM На территории Республики Алтай передали штормовое предупреждение. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Горный Алтай Олег Кугаев © ИА REGNUM

По данным синоптиков, вечером 13 августа и в течение суток 14 числа по республике ожидаются сильные дожди и ливни, а также град. Шквалисты ветер местами усилится до 25-27 метров в секунду, по высокогорью до 30-32 метров в секунду.

Спасатели в связи с этим предупредили жителей о рисках нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения.

«Возможно формирование паводковых вод с подтоплением приусадебных участков и автодорог, размыв дорожного полотна, ограничение движения на автомобильных дорогах. Возможны сели и камнепады. По высокогорным районам возможен сход лавин», — отметили в ведомстве.