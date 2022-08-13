Цинциннати, США, , 11:33 — REGNUM Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев узнали соперников по первому кругу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Жеребьёвка соревнований состоялась 13 августа.

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Хачанов, который занимает 28-е место в рейтинге ATP, в первом круге сыграет с американцем Себастьяном Кордой (52-е место рейтинга).

Карацев (38) начнёт свой путь на турнире матчем с ещё одним представителем США — Брэндоном Накашимой (63).

Кроме того, ещё два российских теннисиста — Даниил Медведев (1) и Андрей Рублёв (6) — начнут выступление на турнире со второго круга.

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