Донецк, , 11:33 — REGNUM Со стороны ВСУ по Куйбышевскому району Донецка прилетело еще 5 снарядов калибра 155 мм. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:25 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

ВСУ с утра продолжают обстреливать Донецк натовскими снарядами.

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