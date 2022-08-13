Кабул, , 11:30 — REGNUM Местные источники в Кунаре (Афганистан) сообщают, что в результате атаки пакистанского БПЛА в кишлаке Дохузуезда Вата Пур убит один из командиров «Техрике-Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Пакистан» (ТТП) вместе с членами своей семьи. Личность убитого командира пока не установлена.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кунаре пока ничего не сообщили о данном нападении, пишет «8Собх».

Это не первый случай, когда пакистанские беспилотники наносят удары по районам провинции Кунар.