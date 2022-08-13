Донецк, 13 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстреливать Донецк натовскими снарядами. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:20 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики обстреляли Новобахмутовку в ДНР.