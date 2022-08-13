Донецк, 13 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили по Байраку 10 мин. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п. Курдюмовка — н.п. Байрак: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики обстреляли Новобахмутовку в ДНР.