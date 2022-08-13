Москва, , 11:22 — REGNUM Западные страны во главе с США уже «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Он назвал вероятные последствия объявления РФ «страной-спонсором терроризма». Если США продолжат вести столь деструктивную политику, то Вашингтон может пересечь точку невозврата, что, вероятно, приведет к разрыву дипотношений с Москвой, отметил он.

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить РФ «страной-спонсором терроризма». Если она будет реализована, то это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — отметил Дарчиев в интервью ТАСС.