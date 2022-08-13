Омск, 13 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Для школьников из Луганской Народной Республики в Омске начинается третья Университетская профильная образовательная смена. 12 августа сюда приехали 29 детей из Кировска и посёлка Голубовское ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Правительство Омской области Прибытие в Омск школьников из ЛНР

Гостей встретили замминистра образования Омской области Лариса Жукова и ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт. В ближайшие десять дней школьники будут знакомиться с историей и культурой региона и страны.

«Ребята посетят Омскую крепость, историко-краеведческий музей, музей им. М. А. Врубеля, центр «Эрмитаж-Сибирь», Омский планетарий, исторический парк «Россия — моя история», Технопарк универсальных педагогических компетенций и другие знаковые места Омска», — отметили в правительстве.

По словам Ларисы Жуковой, детям из первых трёх смен очень понравилось в области, а уезжали обратно со слезами на глазах.