Липецк, , 11:18 — REGNUM Компания «Йокохама Р. П. З.» возобновила производство шин японской марки Yokohama на заводе в Грязинском районе Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Шины (сс) jarmoluk

Представители компании объявили о возобновлении работы на встрече с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Производство шин Yokohama было приостановлено в мае 2022 года из-за перебоев в поставках каучука и других проблем с логистикой. Также на встрече с главой региона представители «Йокохама Р. П. З.» обсудили новые возможности взаимодействия с российскими и зарубежными компаниями из дружественных стран по поиску новых поставщиков.

Российский завод «Йокохама Р. П. З» японской компании Yokohama построен на территории особой экономической зоны «Липецк». Предприятие было запущено в 2012 году. Производственные мощности завода позволяют выпускать около 1,8 млн шин в год.

Компания Yokohama производит автомобильные шины с 1917 года. Заводы компании выпускают шины под товарными знаками ADVAN, Geolandar, A. drive, C. drive, S. drive, W. drive, AVS dB decibel, WINTER*T, iceGUARD, Parada и Bluearth.

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