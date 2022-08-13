Донецк, 13 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку в ДНР. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:55 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами.