Москва, 13 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В ресторанах России заметили резкое подорожание рыбы и морепродуктов — рост цен составляет от 40% до 50%, сообщают представители отрасли.

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«Произошло сильное подорожание всего, что повлекло за собой высокий рост фудкоста. В некоторых случаях он составил 40−50%. Так как мы не можем на эту сумму поднимать розничную цену, пришлось искать альтернативные ингредиенты», — рассказал РИА Новости соучредитель группы ресторанов в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханов.

Он подчеркнул, что, например, мурманский лосось всегда был, но дороже, чем норвежский. Из-за этого рестораторы выбирали импортный товар. После остановки поставок из-за рубежа было ожидание, что цены будут ниже на магаданскую креветку, краба — все то, что добывается в российских северных морях, но произошло обратное.