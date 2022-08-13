Москва, , 11:00 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Косторная будет делать операцию из-за разрыва суставной губы, но эта травма не единственная. Об этом 13 августа сообщает ТАСС.

Алена Косторная

«Основная причина, из-за которой предстоит оперироваться, — разрыв суставной губы, но она не единственная», — сказала Косторная.

По её словам, врачи при обследовании сказали, что по сопутствующим травмам нужно будет принимать решения уже в ходе операции.

Ранее Косторная сообщила, что ей предстоит операция из-за обострившейся старой травмы бедра. Она пропустит контрольные прокаты сборной России, но будет готовиться к чемпионату страны.

Напомним, 18-летняя Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона 2019/20.

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