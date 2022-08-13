Кызыл, 13 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 81 человек, диагноз подтвердился у 98 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Mos.ru Тесты на коронавирус

Две трети новых носителей зарегистрированы в Кызыле (+66). В числе заболевших 20 детей. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала 2022 года достигло 13 513, число скончавшихся — 48.

«На лечении находится 637 человек, в том числе на стационарном — 107. В тяжелом состоянии 6 человек. К аппарату ИВЛ подключен 1 больной», — отметили в ведомстве.