Москва, 13 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил участника группы, финансировавшей боевиков на Ближнем Востоке, к 10 годам лишения свободы. Об этом 13 августа сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

bloomsberries Суд

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Альдера Гусейханова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Приговором 2-го Западного окружного военного суда Гусейханову назначено наказание в виде 10 лет … колонии строгого режима», — отметила она.

По данным СК РФ, Гусейханов вступил в группу в приложении, куда организатор финансирования терроризма в Московском регионе Алим Бегиев приглашал тех, кто согласился финансировать запрещенную террористическую организацию в Сирии и Ираке.

Всего в сообщество вошло около 30 участников. Участники собирали деньги на свои банковские карты, затем переводили их на расчетные счета боевиков. В 2015 г. Гусейханов в Москве встречался с Бегиевым, передавал ему деньги, осознавая, что они пойдут на финансирование террористических организаций.