Исламабад, 13 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Жертвами сезонных наводнений из-за сильных дождей в пакистанской провинции Белуджистан занесколько недель стали 186 человек. Об этом 13 августа сообщает Dunya News.

Пакистан

В Белуджистане в результате дождей и наводнений погибли 85 мужчин, 45 женщин и 56 детей, еще 75 человек получили травмы.

Также наводнения уничтожили более 23 тыс. голов скота и домашней птицы, разрушили 18 087 жилищ и нанесли ущерб 16 мостам в провинции.