Владивосток, 13 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) прошли учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине порядка 50 метров. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Глубоководный спасательный аппарат АС-36

Учения, в которых ключевая роль была отведена экипажу глубоководного спасательного аппарата АС-40, прошли в акватории залива Петра Великого «в соответствии с планом подготовки флота». Аппарат погрузился в указанном квадрате и выполнил поиск специального стенд-макета эпроновской выгородки, которая имитировала лежащую на грунте подводную лодку.

пресс-служба ВВО «Личный состав АС-40 в ходе учений отработал алгоритм действий по осмотру подводной лодки, а затем выполнил стыковку с комингс-площадкой и произвёл действия по вентиляции отсеков условной субмарины. Далее спасатели-глубоководники проверили связь и подачу электропитания на условно терпящую бедствие подлодку».

Учения завершились успешным всплытием АС-40 на поверхность. Их проведение обеспечивало спасательное судно ТОФ «Георгий Козьмин».

Как сообщало ИА REGNUM, из Владивостока в залив Петра Великого на первый этап заводских ходовых испытаний вышел новейший корвет «Резкий», построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе.