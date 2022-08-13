Москва, , 10:47 — REGNUM Старший сержант 92-й механизированной бригады ВСУ Владимир Юванько заявил, что он призирает киевских боевиков, которые ведут обстрелы мирных жителей. Видеозапись его слов 13 августа приводит Минобороны России.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

Как рассказал украинский пленный, в самом начале спецоперации он вместе со своими сослуживцами сразу сдался российским военным.

При этом Юванько отметил, что он не хотел воевать на стороне Киева, однако его, по его словам, заставили вступить в ряды ВСУ. Также он добавил, что благодарен России за то, что она уберегла его от ужасов военных преступлений, совершаемых украинскими военными по приказу киевского режима.

«Я презираю тех людей, что они сейчас творят. По мирным жителям стреляют, по Донецку…», — сказал пленный военный ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший солдат 56-й мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Ламинога заявил, что он отказался от обмена, так как не хочет воевать против России, Донбасса и украинского народа.