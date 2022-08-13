Москва, 13 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Старший сержант 92-й механизированной бригады ВСУ Владимир Юванько заявил, что он презирает киевских боевиков, которые ведут обстрелы мирных жителей. Видеозапись его слов 13 августа приводит Минобороны России.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

Как рассказал украинский пленный, в самом начале спецоперации он вместе со своими сослуживцами сразу сдался российским военным.

При этом Юванько отметил, что он не хотел воевать на стороне Киева, однако его, по его словам, заставили вступить в ряды ВСУ. Также он добавил, что благодарен России за то, что она уберегла его от ужасов военных преступлений, совершаемых украинскими военными по приказу киевского режима.

«Я презираю тех людей, что они сейчас творят. По мирным жителям стреляют, по Донецку…» — сказал пленный военный ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший сержант 56-й мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Ламинога заявил, что он отказался от обмена, так как не хочет воевать против России, Донбасса и украинского народа.