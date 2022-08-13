Иркутск, , 10:46 — REGNUM На территории ряда районов Иркутской области 13–15 августа прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По данным синоптиков, на выходных местами в в западных и южных районах региона ожидается пожароопасность лесов IV и V классов. В связи с этим на территории 11 районов и трёх городов действие особого противопожарного режима продлено до 31 августа.

«Также особый противопожарный режим действует в Островном, Береговом, Еланцынском и Онгуренском лесничествах на территории Прибайкальского национального парка в границах Ольхонского района», — добавили в ведомстве.

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