Иркутск, 13 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. На территории ряда районов Иркутской области 13–15 августа прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Туве «Берегите лес от огня»

По данным синоптиков, на выходных местами в в западных и южных районах региона ожидается пожароопасность лесов IV и V классов. В связи с этим на территории 11 районов и трёх городов действие особого противопожарного режима продлено до 31 августа.

«Также особый противопожарный режим действует в Островном, Береговом, Еланцынском и Онгуренском лесничествах на территории Прибайкальского национального парка в границах Ольхонского района», — добавили в ведомстве.