Донецк, , 10:41 — REGNUM ВСУ сбросили запрещённые мины «Лепесток» под ноги мирных жителей в Зайцево. Об этом 13 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«Украинские боевики рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 в горловском пос. Зайцево, «лепестки» обнаружены по улицам Рыбалко и Лукина. Мины могут находиться и на соседних улицах», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела оптового рынка в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских нацистов пострадали четыре мирных жителя.

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