Санкт-Петербург, 13 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Церемония открытия седьмого фестиваля «Музыки мира» пройдёт 13 августа в Шереметевском дворце в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала художественный руководитель фестиваля Ирина Ярославцева агентству ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальные инструменты

Открытие фестиваля пройдёт в Музее музыки, являющемся филиалом Музея театрального и музыкального искусства. В фестивале примут участие музыканты из разных регионов России.

Работа фестиваля продлится два дня. В рамках «Музыки мира» пройдут не только концерты, но и творческие встречи с музыкантами и экскурсии по коллекции музыкальных инструментов и анфиладе парадных залов Шереметевского дворца.

Откроет концертную программу белгородский дуэт «Старица», исполняющий традиционный фольклор Черноземья в электронных аранжировках. Также в фестивале примут участие PLUS FIVE ACAPELLA, КАТЯ ЯМЩИКОВА, NAMGAR и другие коллективы.

«Музыканты из разных регионов нашей большой России приезжают к нам ежегодно и озвучивают эти прекрасные инструменты, которые звучат сегодня в руках современных исполнителей в уже совершенно в новом облике — это этноджаз, этнорок, этноэлектроника», — отметила Ярославцева.

Санкт-петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства» проводит фестиваль «Музыки мира» с 2016 года. Целью фестиваля является сохранение национальных традиций в сочетании с современным музыкальным языком.