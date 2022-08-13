Ханты-Мансийск, 13 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Югра седьмой день лидирует по площади, пройденной огнём в лесах. При этом наблюдается её сокращение, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

bertknot Лесной пожар

На утро 13 августа в Югре зафиксировано 28 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 98 292 га. Днём ранее данная площадь составляла 133 577 га. Не стихает пожар на землях заповедника «Малая Сосьва». Там горят 2115 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалёв заявил, что причиной пожаров в Югре стала грозовая активность.