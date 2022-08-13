Омск, 13 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Омске для жильцов обрушившегося дома организовали пункты временного размещения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области.

ГУ МЧС по Омской области Аварийно-спасательные работы на месте обрушения дома в Омске

В одном из пунктов разместились 11 человек, в том числе ребёнок, Остальные 172 жильца пока поселились у родственников и друзей.

Тем временем, планируется работа по оценке состояния здания экспертами. Территория вокруг дома оцеплена. Спасатели призвали горожан не заходить за заграждения и не подходить близко к дому.

«Родителям, проживающим в непосредственной близости от места происшествия, следует провести беседы с детьми о недопущении игр на данной территории», — добавили в управлении.