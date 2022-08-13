Донецк, , 10:36 — REGNUM Прилеты по Донецку продолжаются: ВСУ выпустили еще 5 снарядов калибра 155 мм. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 333 единицы боеприпасов.

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