Омск, , 10:29 — REGNUM Спасатели в Омске завершили поиски возможных пострадавших при обрушении дома. Людей под завалами не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Обрушение дома в Омске ГУ МЧС по Омской области

Аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших велись почти 13 часов подряд. На месте для оказания психологической помощи жильцам дежурили психологи ведомства. Всего на месте происшествия было задействовано 276 человек и 53 единицы техники.

«По итогам проделанной работы погибших и пострадавших не обнаружено. Территория вокруг дома оцеплена, организована её охрана сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обрушения возбуждено уголовное дело о халатности и злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта.

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