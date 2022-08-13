Омск, 13 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Спасатели в Омске завершили поиски возможных пострадавших при обрушении дома. Людей под завалами не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Омской области Обрушение дома в Омске

Аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших велись почти 13 часов подряд. На месте для оказания психологической помощи жильцам дежурили психологи ведомства. Всего на месте происшествия было задействовано 276 человек и 53 единицы техники.

«По итогам проделанной работы погибших и пострадавших не обнаружено. Территория вокруг дома оцеплена, организована её охрана сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обрушения возбуждено уголовное дело о халатности и злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта.