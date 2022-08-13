Владивосток, 13 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Из Владивостока в залив Петра Великого на первый этап заводских ходовых испытаний вышел новейший корвет «Резкий», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Корвет «Совершенный» ВМФ России

пресс-служба ВВО «Основная цель первого выхода корвета в море — испытание главной энергетической установки (ГЭУ). В течение нескольких дней экипаж корабля совместно с представителями промышленности проведёт комплекс испытаний ГЭУ на различных режимах работы».

Перед выходом в море экипаж корвета выполнил на специальном стенде для электромагнитной обработки корпуса контрольные замеры физических полей и юстировку средств наблюдения.

Корвет «Резкий», являющийся четвёртым в серии построенных на АСЗ многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20 380, был заложен в 2016 году. В октябре 2021 года он был доставлен во Владивосток в транспортном доке «Зея» для достройки и дооборудования на сдаточной базе предприятия.

Ранее морякам Тихоокеанского флота уже были переданы три корвета проекта 20 380 — «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Как сообщало ИА REGNUM, на Амурском судостроительном заводе заложили корвет «Быстрый», который пополнит корабельный состав Тихоокеанского флота.

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